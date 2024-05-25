Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Чистополя в Лисичанск прибыла фура с продуктами и хозтоварами
Глава Чистопольского района Республики Татарстан Дмитрий Иванов доставил в Лисичанск гуманитарный груз. В подшефный город прибыла фура с продуктами питания, средствами личной гигиены и хозяйственными товарами.
«Весь Чистополь принимает участие в сборе гуманитарной помощи – школы, детские сады, предприятия, организации и простые жители. В городе нет ни одного равнодушного человека. Все сплотились. И мы понимаем, что без поддержки, без помощи, жителям Лисичанска будет очень сложно», – отметил Иванов.
Чистопольский район принимает активное участие в организации гуманитарных конвоев в курируемые Татарстаном города Луганской народной республики. Как рассказал Дмитрий Иванов, это уже седьмая благотворительная миссия, организованная его земляками.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»