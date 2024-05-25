Из Чистополя в Лисичанск прибыла фура с продуктами и хозтоварами

Глава Чистопольского района Республики Татарстан Дмитрий Иванов доставил в Лисичанск гуманитарный груз. В подшефный город прибыла фура с продуктами питания, средствами личной гигиены и хозяйственными товарами.

«Весь Чистополь принимает участие в сборе гуманитарной помощи – школы, детские сады, предприятия, организации и простые жители. В городе нет ни одного равнодушного человека. Все сплотились. И мы понимаем, что без поддержки, без помощи, жителям Лисичанска будет очень сложно», – отметил Иванов.

Фото: © «Татар-информ»

Чистопольский район принимает активное участие в организации гуманитарных конвоев в курируемые Татарстаном города Луганской народной республики. Как рассказал Дмитрий Иванов, это уже седьмая благотворительная миссия, организованная его земляками.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого