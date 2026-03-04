news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 4 марта 2026 10:19

Из Чистопольского района в Лисичанск доставили более 8 тонн гуманитарной помощи

Читайте нас в
Телеграм
Из Чистопольского района в Лисичанск доставили более 8 тонн гуманитарной помощи
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Свыше восьми тонн гуманитарной помощи направил Чистопольский район в подшефный Татарстану Лисичанск. Груз был сформирован при поддержке предприятий, предпринимательского сообщества и жителей района. Колонну, которую сопровождал глава Чистопольского района Дмитриий Иванов, встретил заместитель премьер-министра РТ Ринат Садыков.

В составе груза – 1,5 тонны подсолнечного масла, более 2 тонн картофеля и моркови, свыше 3 тонн бакалейных товаров и мясных консервов, а также партия одежды. Кроме того, в Лисичанск из Татарстана доставили комплекты грузовых шин для автоцистерн, задействованных в аварийном подвозе воды в пригороды Новодружеск и Приволье.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«В этот раз помощь Лисичанску предназначена прежде всего для пункта временного размещения. Мы сформировали и передали большую партию продуктов питания и одежды для его жителей. В ходе поездки встретились с Героем Российской Федерации Раилем Габдрахмановым – ему передали мотоцикл и дизельные обогреватели. Также продолжаем поддерживать наших военнослужащих: запланирована передача средств радиоэлектронной борьбы, дизельных обогревателей, мототехники и адресных посылок от семей», – рассказал Дмитрий Иванов.

Глава района особо отметил вклад Холдинговой компании «Чистополье», благодаря которому удалось собрать такой значительный объем помощи и оперативно помочь нуждающимся.

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026