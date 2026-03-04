Из Чистопольского района в Лисичанск доставили более 8 тонн гуманитарной помощи

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Свыше восьми тонн гуманитарной помощи направил Чистопольский район в подшефный Татарстану Лисичанск. Груз был сформирован при поддержке предприятий, предпринимательского сообщества и жителей района. Колонну, которую сопровождал глава Чистопольского района Дмитриий Иванов, встретил заместитель премьер-министра РТ Ринат Садыков.

В составе груза – 1,5 тонны подсолнечного масла, более 2 тонн картофеля и моркови, свыше 3 тонн бакалейных товаров и мясных консервов, а также партия одежды. Кроме того, в Лисичанск из Татарстана доставили комплекты грузовых шин для автоцистерн, задействованных в аварийном подвозе воды в пригороды Новодружеск и Приволье.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«В этот раз помощь Лисичанску предназначена прежде всего для пункта временного размещения. Мы сформировали и передали большую партию продуктов питания и одежды для его жителей. В ходе поездки встретились с Героем Российской Федерации Раилем Габдрахмановым – ему передали мотоцикл и дизельные обогреватели. Также продолжаем поддерживать наших военнослужащих: запланирована передача средств радиоэлектронной борьбы, дизельных обогревателей, мототехники и адресных посылок от семей», – рассказал Дмитрий Иванов.

Глава района особо отметил вклад Холдинговой компании «Чистополье», благодаря которому удалось собрать такой значительный объем помощи и оперативно помочь нуждающимся.