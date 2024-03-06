Из Челнов в зону СВО и для полевой кухни Рустама Гатина отправлена шефская помощь

Из Набережных Челнов в зону СВО и в подшефный Татарстану город Лисичанск отправлен гуманитарный конвой. На передовую отправились два большегруза с весом более 18 тонн. В составе — хозяйственные товары, перчатки, бинокли, тепловизионный моникулятор, медикаменты, продукты.

Ученики коррекционной школы №68 подготовили для военнослужащих более 100 штук сухого армейского душа. Ассоциация содействия по развитию ТОС Центрального района совместно с детским садом №115 «Звездочка» подготовила к отправке носки, влажные полотенца, средства личной гигиены, продукты питания.

Для работы полевой кухни под руководством Рустама Гатина был отправлен автомобиль УАЗ «Патриот», приобретенный за счет спонсоров. Он будет использоваться для доставки приготовленных обедов жителям Лисичанска и прилегающих территорий.

Мэр города Наиль Магдеев приветствовал водителей, которые довезут шефскую помощь до военных, а также поблагодарил всех причастных за помощь.

«Спасибо всем нашим предпринимателям, неравнодушным людям, волонтерам, которые нашли возможность оказать помощь нашим землякам, которые с оружием в руках защищают суверенитет нашей страны. Мы и дальше будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько это будет нужно. Военнослужащие в отпуске подтверждают, что помощь от челнинцев важна и нужна в повседневной службе», — сказал руководитель города.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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