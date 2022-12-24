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Общество
24 декабря 2022  15:07
Эльза Кузнецова

Из Челнов в Лисичанск отправилось семь машин с гуманитарным грузом

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Из Челнов в Лисичанск отправилось семь машин с гуманитарным грузом

Из Набережных Челнов в Лисичанск отправилось семь машин с гуманитарным грузом. Сегодняшняя отправка стала самой крупной за всю историю помощи подшефному Татарстану городу на Луганщине от челнинцев. Кадры публикует Telegram-канал мэрии Автограда. 

Мэр Наиль Магдеев традиционно в первую очередь поприветствовал водителей автомашин. Обращаясь ко всем присутствующим, он отметил, что Набережные Челны — город добрых людей, умеющих помогать. 

«Это заложено в наших генах. Чувство локтя молодых людей, построивших город и КАМАЗ, передается из поколения в поколение. Наш код, челнинский, передает сегодня то, что происходит сегодня. Все включились в сбор помощи», — сказал глава города.

Всего сегодня из Челнов отправилось 15 тыс. продовольственных наборов для жителей Лисичанска, а также новогодние подарки для детей. Помимо этого, в составе груза находятся продукты для организации работы полевой кухни Рустама Гатина.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#спецоперация на Украине #Лисичанск #Набережные Челны
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