Из Челнов в Лисичанск было отправлено 20 тонн гуманитарной помощи

Сегодня состоялась очередная отправка гуманитарной помощи жителям Лисичанска. Волонтеры и неравнодушные жители автограда собрали и закупили в общей сложности 20 тонн продуктов питания, медикаментов, маскировочных сетей, сухого душа.

Стоимость груза составляет 3,7 млн рублей.

Перед отправкой мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул важность этой миссии.

«Всевышний видит наши добрые дела, он даже ниспослал нам сегодня божью благодать – долгожданный дождь! Это добрый знак людям, которые помогают женщинам, старикам и детям Лисичанска в очень трудной жизненной ситуации. И такими людьми являются жители города Набережные Челны», – сказал он.

Мэр автограда отдельно поблагодарил одного из челнинских волонтеров, предпринимателя Рустама Гатина, который с октября 2022 года с группой добровольцев находится в Лисичанске и бесплатно кормит горячей пищей жителей подшефного города. Ежедневно для них изготавливается 5000 порций первых и вторых блюд.

Фото: Христина Балобанова