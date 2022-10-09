Из Челнов в Казань организовали автобус для семей военнообязанных

Из Набережных Челнов в Казань организовали автобус для родственников военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации. Информация об этом появилась в Telegram-канале местной администрации.

Девять семей, всего 16 человек, высказали просьбу о посещении родных и близких, которые находятся сейчас в столице республики. Некоторые семьи смогли отправиться в воскресенье — день встреч — благодаря предприятиям, где работают мобилизованные мужчины.

«По поручению мэра города Наиля Магдеева мы пошли в семьи наших мобилизованных мужчин с одной только просьбой — чтобы вместе сплотиться перед этим вызовом, узнать проблемы семей. Я каждой семье оставляю свой личный номер телефона, чтобы избегать бюрократических проволочек. Сегодня мы организовали автобус для семей, чтобы они могли поехать в Казань, в танковое училище, чтобы увидеться там со своими мужьями, детьми», — прокомментировал глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

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Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Как она проходит в городах и селах Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».