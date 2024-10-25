Из Челнов состоялась первая отправка призывников в армию

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах состоялась первая осенняя отправка призывников. Сегодня от ДК «КАМАЗ» в Вооруженные силы проводили около 90 молодых людей.

Андрею Петрову 19 лет. В пункт отправки он пришел одним из первых. Юноша окончил политехнический колледж имени Поташова. Получив повестку в армию, сразу прошел медкомиссию, и сегодня он уже в рядах новобранцев. По его словам, он желает попасть в артиллерию.

«Меня провожают довольно много людей. Наставления какие? Служить достойно», — сказал призывник.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Несмотря на ранний подъем, 20-летний Марсель Харисов пришел в хорошем настроении, провожают его родные и близкие.

«Пришли все родственники, очень уютно посидели, хочу их поблагодарить, что проводили. Хотелось бы в Самару, в ракетные войска, там два брата служили», — отметил Марсель.

Военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов рассказал, что направлений, куда можно идти на службу, много.

«Основное направление — в сторону Москвы и Саратова. Сегодня их комплектуют в наши подшефные воинские части и в Йошкар-Олу, направлений много. Ребята в основном знают, куда идут», — прокомментировал Ильясов.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Поддержать призывников приехали и представители духовенства, а также исполняющий обязанности руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Сегодня вами гордятся ваши родные, близкие. Гордится город, что у нас есть такие защитники, которые обязательно будут стоять и держать щит, чтобы на нашу Родину никто не напал, чтобы никто не смог прийти к нам со своим уставом, правилами. Вы будете отстаивать интересы Родины, чтобы мы могли говорить на родном языке», — обратился к молодым людям Зуев.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Родители новобранцев не могли скрыть слез — согласно их собственным заявлениям, радости и гордости. «Здоровья им и сил. Дай бог всего хорошего, это наши защитники, нашей Родины», — говорили они.

Планируется, что до конца года из Набережных Челнов на службу в армию отправят более 350 молодых людей. Всего из Татарстана этой осенью на срочную службу отправятся почти 3,5 тыс. новобранцев.

Фото предоставлено Лилией Гатиной