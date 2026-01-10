Из Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Из Комсомольского района Набережных Челнов ранним утром была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

В состав груза вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, медицинские изделия, маскировочные сети, блиндажные свечи, а также именные посылки для военнослужащих.

Общая стоимость гуманитарной помощи составила 1,75 млн рублей, общий вес груза – около двух тонн.

Слова благодарности участникам сбора выразил глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

«Огромное спасибо каждому, кто подключился к сбору и внес свой вклад. Спасибо за вашу помощь, за ваши руки, за вашу веру в общее дело. Это не просто груз – это наша общая забота и поддержка», – отметил он.

Доставку гуманитарной помощи осуществляют волонтеры Илгиз Сагидуллин и Ольга Айдимирова, которые лично сопровождают груз к месту назначения.

Отправка стала частью системной работы по поддержке участников СВО и проводится при участии жителей района, волонтерских объединений и организаций.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.