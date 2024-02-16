Из Челнов ко Дню защитника Отечества отправили подарки бойцам СВО

Фото: Лилия Гатина

Из Набережных Челнов отправили очередную гуманитарную помощь. Военнослужащие получат всё необходимое, а также личные посылки и подарки к 23 Февраля. В сборе гумпомощи участвовали волонтеры центра «Мы вместе», а также активисты и неравнодушные горожане.

Так, мама одного из бойцов принесла домашние заготовки. «Каждую коробочку для солдат мы упаковываем с любовью, с теплотой из дома. Ждем их с Победой, скорейшего возвращения домой!» — рассказала председатель ТОС 46-го комплекса «Солнечный» Наталья Удальцова.

Фото: Лилия Гатина

Не остались в стороне и предприниматели. Узнав, что волонтерам нужно место для сбора гуманитарной помощи, предприниматель Дмитрий Трофимов выделил помещения у себя на складе. Мужчина и сам волонтер, ведь его близкие друзья находятся в зоне проведения СВО.

«Мы помогаем нашим военнослужащим, собираем помощь, организовываем склад и отправляем на передовую нашим челнинцам и всем остальным бойцам помощь. Быстрей возвращайтесь домой!» — говорит волонтер группы «Мы вместе» Дмитрий Трофимов.

Фото: Лилия Гатина

В очередной партии гуманитарного груза для ребят подготовили продукты питания, теплую одежду, маскировочные сети, амуницию, техническое оснащение и многое другое.

«Мы сегодня отправляем и газеты для ребят, чтобы они могли увидеть там нашу жизнь, а также коляски для госпиталя. Объемы большие, желательно бы машины еще побольше, а так все хорошо. Ну и в преддверии 23 Февраля ребята получат посылки. Там есть сюрпризы к мужскому празднику. Я думаю, что все получится, все будет хорошо», — рассказала волонтер, председатель ТОС «Надежда-18» Светлана Гурлева.

По словам активистов, только общими усилиями можно одержать победу, ведь она также куется в тылу.

Фото: Лилия Гатина

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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