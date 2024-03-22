Из бюджета Татарстана за 10 лет выделено более 9,3 млрд рублей на самообложение

В Татарстане за 2014–2023 годы из республиканского бюджета выделено более 9,3 млрд рублей на софинансирование самообложения граждан. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании президиума парламента.

«Если в 2014 году было выделено 277,7 млн, то на 2024 год — 1 млрд 352 млн рублей. Это говорит о востребованности института самообложения», — сказал депутат.

По его словам, сейчас парламентарии изучают вопрос применения в республике инициативного бюджетирования. Оно поможет поддержать инициативы жителей городских поселений по решению местных проблем. Изучается опыт других российских регионов.

Хабибуллин пояснил, что инициативное бюджетирование позволяет городам избежать сложных процессов проведения сходов или референдумов. В частности, избавиться от возможных рисков нарушений процедур голосования и сбора средств, а также от проблемы с отсутствием достаточного количества помещений для проведения сходов по самообложению.