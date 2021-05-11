Из бюджета РТ направят 1,8 млрд рублей на субсидии аграриям для обновления сельхозтехники

Из бюджета Татарстана для предоставления субсидий на обновление сельскохозяйственной техники направят 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В республике созданы привлекательные условия для обновления парка техники. В текущем году приобретенная техника и оборудование будет субсидироваться по схеме „70×30“. Для этого в бюджете республики предусмотрено 1,8 млрд рублей», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, сельхозпроизводители уже приобрели 1545 единиц техники и оборудования на сумму более 6 млрд рублей. В частности, было закуплено 222 трактора, 116 зерноуборочных комбайнов, 19 кормоуборочных комбайнов, 103 самоходных опрыскивателя и 1085 единиц прочей техники.

«Для сдерживания интенсивного старения машинно-тракторного парка сельхозпроизводителям необходимо ежегодно приобретать не менее 400 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов, — отметил Зяббаров. — В результате приобретения высокопроизводительной техники энергообеспеченность на 100 га посевов повысилась на 9 лошадиных сил и составляет в среднем по республике около 173 лошадиных сил».

Министр подчеркнул, что на подготовку техники в ремонтном сезоне 2020 — 2021 годов потребовалось 3,7 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей на весенне-полевые работы и 1,7 млрд рублей на уборочные работы. «Впервые за последние годы наблюдается снижение затрат на ремонт техники с 4,2 до 3,7 млрд рублей. Это в первую очередь результат планомерной модернизации», — заявил он.

В прошлом году аграрии республики приобрели 480 тракторов, 260 комбайнов и более 1,5 тыс. другой сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 7 млрд рублей.

В этом году в посевной кампании задействованы 11 тыс. тракторов, 5,8 тыс. сеялок, более 6 тыс. культиваторов и 726 посевных комплексов в агрегате с энергонасыщенными тракторами. Потенциал агрегатов позволяет засевать более 100 тыс. га площадей ежесуточно. Для проведения весенне-полевых работ ПАО «Татнефть» выделило льготное топливо в объеме 70 тыс. тонн.