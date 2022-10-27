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Общество
27 октября 2022  20:36

Из бюджета Челнов выделят средства на новогодние подарки детям мобилизованных

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Из бюджета Челнов выделят средства на новогодние подарки детям мобилизованных

Власти Набережных Челнов планируют направить 12 млн рублей на организацию новогодних праздников и закупку подарков детям военнослужащих и мобилизованных горожан. Предложение рассмотрели депутаты города на совместном заседании комиссий, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда. 

Кроме того, по предложению Наиля Магдеева был обсужден вопрос об освобождении налога за имущество 2021 года военнообязанных. Призванных на военную службу по частичной мобилизации и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, предлагается освободить от налогообложения. 

«Мы справедливо идем на эти затраты, — отметил глава города. — Должна быть моральная и материальная поддержка наших военнослужащих. Наша задача — помогать людям! Налог на имущество входит в наши полномочия».

Эти вопросы будут вынесены на рассмотрении очередного заседания городского Совета, которое пройдет 2 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на площади Азатлык в Челнах началась установка новогодней елки.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#мобилизация
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