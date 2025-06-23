Из бюджета Челнов на социальные цели направят 818 млн рублей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В текущем году из бюджета Набережных Челнов выделят более 818 млн рублей на поддержку уязвимых групп населения и социально значимых проектов. На эти цели потратят имевшиеся в городской казне на 1 января 2025 года остатки средств, сообщила на 44-м заседании Горсовета IV созыва начальник Управления финансов Автограда Светлана Мулюкова.

В частности, более 94 млн рублей направят на организацию бесплатного питания детей участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных семей.

Кроме того, свыше 28,7 млн рублей выделят на освобождение от платы за посещение детских садов представителей перечисленных выше групп.

Таблица: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Помимо этого, почти 32 млн рублей городской бюджет потратил на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и татарским народным праздником «Сабантуй – 2025».

Отдельный момент – повышение окладов и надбавок бюджетным работникам. За счет межбюджетных трансфертов 549 тыс. рублей направят на выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам, отметила докладчица.

За счет остатков городского бюджета еще 588 тыс. рублей потратят на увеличение средней зарплаты отраслевых специалистов муниципальных учреждений молодежной политики.