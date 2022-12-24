Из Буинска в зону спецоперации отправили два «УАЗа» и помощь для военных

Буинск направил помощь мобилизованным уроженцам района в зону проведения специальной военной операции. Два автомобиля «УАЗ 2202» для отправки бойцам выделил спонсор, который не захотел называть свое имя.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, общий вес отправки составил почти 6 тонн. Такую крупную партию собирали ускоренными темпами, чтобы доставить груз к Новому году.

Участники спецоперации получат печи-буржуйки, генераторы, бензопилы, ракетные печи, теплую одежду и продукты длительного хранения.

«Мы собрали и индивидуальные посылки, в которые вложили письма от детей с самыми добрыми пожеланиями. У нас налажена прямая связь между ребятами в зоне СВО и их родными. Мы всегда на связи, и, учитывая их просьбы, мы стараемся обеспечить мобилизованных всем необходимым», — рассказал во время отправки груза глава района Ранис Камартдинов.

Тактические приспособления для армии — дело рук волонтеров. Студенты Буинского ветеринарного техникума изготовили печи-буржуйки, на базе благотворительного склада во Фролове сделали окопные свечи. Кроме того, в районе продолжают шить тактические носилки, изготавливают ракетные печи и маскировочные сети.

Груз сопровождают ветераны боевых действий из Буинского района.

«Отправили ребятам побольше сладкого, об этом они нас тоже просили. Доставят груз — наши ветераны боевых действий, наше боевое братство», — пояснил Ранис Камартдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что артисты Буинского района РТ собрали средства на посылки в зону спецоперации