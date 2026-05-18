СВО 18 мая 2026 11:23

Из Бугульмы отправили двоих контрактников и троих бойцов в мобильные огневые группы

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Сегодня, 18 мая, во дворе Бугульминского военного комиссариата состоялась отправка двух мужчин, заключивших контракт на военную службу с Министерством обороны Российской Федерации.

Один из них – житель Бугульмы – направился для комплектования войсковой части Московского военного округа. Второй, представитель Оренбургской области, пополнит ряды Восточного военного округа.

Кроме того, трое бугульминцев отправились в Казань для участия в специальных военных сборах.

Как сообщил военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, в течение двух недель им предстоит пройти обучение на базе Казанского высшего военно-командного танкового училища. После завершения подготовки военнослужащие войдут в состав мобильных огневых групп.

Им предстоит выполнять задачи по охране объектов жизнеобеспечения в Республике Татарстан и участвовать в противодействии беспилотным летательным аппаратам.

Следующая отправка военнослужащих по контракту запланирована на среду, 20 мая.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой

