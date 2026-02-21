Из Бугульмы отправили 22 тонны гумконвоя бойцам СВО и жителям ДНР

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Сегодня из Бугульмы отправили две фуры с гуманитарным грузом для жителей Донецкой Народной Республики и подшефного Татарстану города Рубежного. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, в нем принимают участие Раис РТ Рустам Минниханов и глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

На борту фур – 22 тонны груза: автомобили Нива, квадрокоптеры, мотоциклы, строительные материалы, радиостанции, генераторы, покрышки, бензопилы, моноколеса, печки собственного производства.

Кроме того, в составе гуманитарной помощи отправлены именные посылки.

Груз рассчитан на поддержку как военнослужащих, так и местного населения. Организаторы отмечают, что такая помощь стала традиционной и проводится регулярно.

В Бугульме системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи организована с 2022 года. На сегодняшний день пункты сбора приняли почти 600 тонн добровольной помощи. В ДНР и ЛНР организовано 138 отправок гуманитарного груза.