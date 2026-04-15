Из Бугульмы направили восемь контрактников в зону СВО и Африканский корпус

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась очередная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Ранним утром, в пять часов, со двора военного комиссариата в путь отправились восемь мужчин из разных регионов страны.

Среди них – двое жителей Астрахани, двое бугульминцев, а также представители Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Часть контрактников направлена на комплектование подразделений, задействованных в специальной военной операции, другие – в состав Африканского корпуса.

Как уточняется, один житель Пермского края и двое астраханцев убыли на комплектование Африканского корпуса. Еще пятеро человек отправлены для участия в специальной военной операции – в их числе двое жителей Бугульмы, а также представители Самарской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов сообщил, что жители Бугульмы направлены в войсковую часть Московского военного округа. Контрактник из Самарской области проходит службу в части Центрального военного округа, туда же направлен представитель Санкт-Петербурга. Житель Екатеринбурга убывает в подразделение Южного военного округа.

Перед отправкой будущие военнослужащие получили напутственные слова от военного комиссара и представителей духовенства. Им также передали письма от школьников Бугульмы с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В этот же день контрактники направились в республиканский пункт отбора в Казани, где им предстоит оформить необходимые документы. После этого они пройдут мероприятия боевого слаживания перед направлением к месту службы.

Как отмечается, следующая отправка граждан на военную службу по контракту из Бугульмы запланирована на 17 апреля. В этот день к месту службы отправятся еще пять человек.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

