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Общество 23 октября 2026 13:17

Из Бугульмы на срочную службу отправились 16 призывников

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Из Бугульмы на срочную службу отправились 16 призывников
Фото предоставлено Светланой Андреевой
В Бугульме состоялась вторая отправка призывников в рамках осенней кампании 2026 года. Сегодня в 4 утра со двора военного комиссариата на военную службу отправились 16 молодых людей.

Среди них двое прошли подготовку в автошколах ДОСААФ по направлению военкомата и получили военно-учетную специальность водителя категории «С».

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Проводить новобранцев пришли Баязит хазрат и отец Евгений, юнармейцы – учащиеся кадетской школы-интерната, а также директор учебного заведения Александр Крайнов.

Перед отправкой военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов провел инструктаж и разъяснил призывникам сроки службы и условия ее прохождения.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

«Служба начнется с даты убытия из Казани, служить будете ровно 12 месяцев. В зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву не направляются», – сообщил он.

Следующая отправка призывников из Бугульминского района запланирована на 27 октября. На срочную службу отправятся еще 15 человек, в том числе двое молодых людей, получивших водительские права категории «С» после обучения в автошколе ДОСААФ.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#срочная служба
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