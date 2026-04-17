Из Бугульмы на службу по контракту отправили пятерых военнослужащих
Из военного комиссариата Бугульмы отправили пятерых военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции.
Как сообщили в военкомате, бойцы направлены в учебные центры в городе Миллерово Ростовской области, а также на базу Новосибирского высшего военно-командного училища. В течение двух–трех месяцев они пройдут подготовку перед дальнейшей службой.
Все контрактники подписали соглашения сроком на один год с возможностью увольнения по его завершении. Среди них – трое жителей Бугульмы, которые будут направлены в воинские части Центрального военного округа. Один из них отобран для службы в подразделениях беспилотных систем.
Также в составе группы есть военнослужащие из других регионов России: житель Волгограда направлен в Южный военный округ, житель Кемеровской области – в Московский военный округ.
В военкомате подчеркнули, что мужчины приняли решение отправиться на службу из Татарстана, отметив условия заключения контракта в республике.
Перед отправкой для бойцов состоялось напутственное мероприятие с участием представителей духовенства, общественных организаций и системы образования.
Участникам пожелали крепкого духа, сплоченности и внимательного отношения к выполнению задач.
«Удачи в бою, крепкого духа и здравого ума. При выполнении боевых задач прошу обратить внимание на исправность оружия, оно всегда должно быть готово к бою», – обратился к контрактникам председатель общественной организации ветеранов Вооруженных сил Ленар Гараев.
Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов напомнил о мерах поддержки для семей военнослужащих и передал бойцам письма с добрыми пожеланиями от учащихся кадетской школы.
Также он попросил по прибытии в воинские части направить подтверждение о зачислении в подразделения.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой