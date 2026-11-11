Из Бугульминского района на военную службу отправились 19 призывников
Проводить молодых людей пришли военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства – Баязит хазрат и отец Евгений, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, кадеты и участники движения «Юнармия». Перед отправкой военком провел с призывниками инструктаж, а почетные гости пожелали им успешной службы.
Срок службы составит один год и будет исчисляться со дня убытия из Казани. Призывники, проходящие срочную военную службу, к участию в специальной военной операции не привлекаются.
Вместе с призывниками из района отправился бугульминец, заключивший контракт с Министерством обороны РФ. После прохождения боевого слаживания он будет выполнять задачи в зоне СВО в составе одной из воинских частей Центрального военного округа.
Следующая отправка из Бугульминского района запланирована на 18 ноября. На военную службу направятся еще 17 человек.
Президент России Владимир Путин 6 марта 2025 года на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» подтвердил, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не направляют в зону боевых действий. «Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — заявил глава государства.
Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.