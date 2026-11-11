news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 ноября 2026 13:03

Из Бугульминского района на военную службу отправились 19 призывников

Читайте нас в
Из Бугульминского района на военную службу отправились 19 призывников
Фото предоставлено Светланой Андреевой
19 жителей Бугульминского района отправились на военную службу в рамках четвертой отправки осеннего призыва 2026 года. Среди новобранцев – один призывник, прошедший подготовку в автошколе ДОСААФ по специальности «водитель категории C».

Проводить молодых людей пришли военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства – Баязит хазрат и отец Евгений, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, кадеты и участники движения «Юнармия». Перед отправкой военком провел с призывниками инструктаж, а почетные гости пожелали им успешной службы.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Срок службы составит один год и будет исчисляться со дня убытия из Казани. Призывники, проходящие срочную военную службу, к участию в специальной военной операции не привлекаются.

Вместе с призывниками из района отправился бугульминец, заключивший контракт с Министерством обороны РФ. После прохождения боевого слаживания он будет выполнять задачи в зоне СВО в составе одной из воинских частей Центрального военного округа.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка из Бугульминского района запланирована на 18 ноября. На военную службу направятся еще 17 человек.

Президент России Владимир Путин 6 марта 2025 года на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» подтвердил, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не направляют в зону боевых действий. «Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — заявил глава государства.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#осенний призыв
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

10 ноября 2026
Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

10 ноября 2026
Новости партнеров