Из Бугульминского района на военную службу отправились 19 призывников

Проводить молодых людей пришли военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства – Баязит хазрат и отец Евгений, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, кадеты и участники движения «Юнармия». Перед отправкой военком провел с призывниками инструктаж, а почетные гости пожелали им успешной службы.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Срок службы составит один год и будет исчисляться со дня убытия из Казани. Призывники, проходящие срочную военную службу, к участию в специальной военной операции не привлекаются.

Вместе с призывниками из района отправился бугульминец, заключивший контракт с Министерством обороны РФ. После прохождения боевого слаживания он будет выполнять задачи в зоне СВО в составе одной из воинских частей Центрального военного округа.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка из Бугульминского района запланирована на 18 ноября. На военную службу направятся еще 17 человек.

Президент России Владимир Путин 6 марта 2025 года на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» подтвердил, что военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не направляют в зону боевых действий. «Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — заявил глава государства.