«Из бревна получится Буратино»: каким будет татарское кино в следующем году?

Корреспондент «Татар-информа» побывала на питчинге кинопроектов, претендующих на получение субсидии от республики в 2023 году. Ее материал – о возможностях местных кинематографистов и перспективах кино грядущего года.

В этом году питчинг будущих кинопроектов было решено вывести в публичное пространство Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно Министерство культуры Татарстана выделяет субсидии на производство фильмов, и в этом году было решено питчинг будущих кинопроектов вывести в публичное пространство. Подавшие заявку на господдержку авторы должны были защитить свой проект перед представительной коллегией экспертов. В то же время за питчингом можно было следить и в соцсетях.

Каждый автор за три минуты должен был рассказать о будущем фильме, затем ответить на вопросы экспертов. Кажется, это было сложнее всего – кто-то, отвечая на вопросы, смог добавить еще больше «баллов» к рейтингу своего фильма, другие просто «поплыли», а один из проектов (на мой взгляд, отличный) «вытащила» сама министр культуры Ирада Аюпова.

На субсидию Минкульта в 2023 году претендуют 28 кинопроектов в восьми условных номинациях. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На субсидию претендуют 28 кинопроектов в восьми условных номинациях

Члены экспертного совета: историк Бахтияр Измайлов, киновед Елена Алексеева, ветеран-журналист и активист культурной жизни республики Раиса Сафиуллина. К ним присоединилась ранее покинувшая совет по своему желанию кинопродюсер Миляуша Айтуганова – поскольку права на снятые на деньги республики фильмы переходят к ГУП «Татаркино» для дальнейшего его проката.

На субсидию Минкульта в 2023 году претендуют 28 кинопроектов в восьми условных номинациях. Количество команд меньше, поскольку некоторые из них предложили сразу несколько проектов.

Вместе с заявкой авторы предоставили совету синопсис, сценарий и смету будущего фильма.

Сумма субсидий – от 500 тыс. до 2 млн рублей. Всего Минкульт республики намерен в предстоящем году поддержать местное кинопроизводство на 7 млн рублей.

Начнем с самой большой суммы.

На полнометражный фильм, пропагандирующий общечеловеческие ценности, предусмотрено 2 млн рублей. Создать такой фильм готовы три автора – киносценарист Мансур Гилязов (автор сценариев к фильмам «Куктау», «Байгал», «Живы ли вы?» и другим), кинорежиссер Александр Далматов («Татарский край. Троицк» – участник «Национального конкурса» КМФМК-2022) и режиссер Алмаз Нургалиев (д/ф «Между семью островами» – победитель Казанского кинофестиваля 2021 года).

Фильм по сценарию Мансура Гилязова заявлен Союзом писателей Татарстана – решили поддержать творчество своего коллеги и известного драматурга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По правилам на получение субсидии могут рассчитывать некоммерческие организации. Фильм по сценарию Мансура Гилязова заявлен Союзом писателей Татарстана. Молодцы, решили поддержать творчество своего коллеги и известного драматурга. Но на питчинге ни представителя Союза, ни самого Мансура Гилязова не оказалось – проект защитить было некому. Кажется, на этом проект сошел с дистанции. Остались еще два.

Александр Далматов хочет снять фильм по повести народного писателя Нурихана Фаттаха «В мае сорок четвертого».

Документы поданы через общественную организацию «Арское землячество». Несложно отследить связь между режиссером и этой организацией: сам Саша – уроженец Пестречинского района, а директор Тинчуринского театра, где он сейчас работает, одновременно и руководитель «Арского землячества», встречи земляков обычно проходят в стенах театра. Надо полагать, Фанис Мусагитов решил тоже поддержать татарское кино – хотя бы через оформление заявки от руководимой им организации.

Таким образом, кинематографисты для получения субсидии вынуждены прибегать к помощи разных организаций.

Миляуша Айтуганова поинтересовалась, какой бюджет будет у фильма Александра Далматова по повести Нурихана Фаттаха «В мае сорок четвертого» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После короткой презентации будущего фильма режиссер ответил на вопросы экспертов. Миляуша Айтуганова поинтересовалась, какой бюджет будет у фильма.

– Вы собираетесь снять его за 2 миллиона?

– За 5 миллионов, – сказал режиссер.

– У вас есть другие источники?

– Есть!

– Значит, 2 миллиона нужны как дополнительная сумма.

– Нет. Это первоначальная сумма, нужна, чтобы начать съемки.

Елена Алексеева выразила недовольство выбранным для фильма названием – «В мае сорок четвертого». Хотя это рабочее название, оно оказалось слишком созвучным с названиями снятых ранее картин.

«Мы ведь уже согласовали фильм “Женщины 41-го” (“Кырык бернең арбалы хатыннары”). Единогласно поддержали проект Марата Ахметшина. И деньги вроде выделены. Его начнут снимать. Там – женщины 41-го, а здесь – женщины 44-го. Судьба женщины. С точки зрения Министерства культуры нет смысла делать фильмы на одну и ту же тему», – пояснила киновед.

Отмечу, что «Женщины 41-го» – еще и спектакль, который успешно шел в театре Камала. Теперь вот композитор и режиссер Марат Ахметшин мечтает снять фильм на основе этого произведения Заки Зайнуллина. Сам Марат Ахметшин поправил – проект экспертным советом одобрен, однако пока никто не горит желанием его профинансировать.

Со своей стороны я даже могу продолжить список – буквально год назад в Татарстане снят фильм «Мы дети 1941 года» по одноименной книге Мухаммета Магдеева. Тоже о жизни тыла, и название созвучное. Это и неудивительно – им образом война 1941-1945 годов отразилась в названиях произведений наших писателей.

Тут хочется сказать – да бог с ним, с названием, главное – снять сам фильм. Назвать можно и по-другому, вы дайте денег на создание картины!

На эти же 2 миллиона рублей также претендует режиссер Алмаз Нургалиев. По его словам, 40 процентов фильма уже сняты, финансы нужны, чтобы завершить работу над проектом. Ранее режиссер в своих интервью говорил, что при поддержке Министерства культуры начинает съемки фильма о народном артисте Татарстана Азгаре Шакирове и что команда выиграла грант Минкульта в размере 1 миллиона рублей. Он также отмечал, что этой суммы недостаточно и необходимо искать дополнительные источники финансирования. На тот момент речь шла о короткометражной картине, и победила она именно в этой категории. В поисках дополнительного финансирования Нургалиев снова обратился в Минкульт – заявку подал на 2 миллиона и подстраховался – подал еще и на 1 миллион, уже в номинации короткометражных фильмов, видимо, на случай, если в первой номинации выиграть не удастся.

Елена Алексеева категорически не согласилась с тем, что фильм, снятый по биографии актера и в котором участвует сам актер, может считаться художественным фильмом.

– Актер рассказывает о себе. Это документальный фильм, – сказала эксперт.

– Это – художественный фильм. От того, что человек жив, фильм не перестает быть художественным фильмом, – возразил ей режиссер.

– Это – документальный фильм с включением игровых моментов, – констатировала эксперт.

Алмаз Нургалиев: «От того, что человек [герой] жив, фильм не перестает быть художественным фильмом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алмаз не согласился.

– Когда человек сам рассказывает о себе – документальный фильм. Возможно, передача, – стояла на своем Елена Алексеева.

– А «Титаник»? Там тоже есть герой, который был на судне, – привел пример Нургалиев.

– Вы не подходите этой номинации. Может быть, в короткометражные работы. Кажется, вы и туда подавали, – попыталась найти хоть какой-то выход Елена Алексеева.

– Да, я с консерваторским образованием. Да, я не режиссер. Но я что-то понимаю. Бывает документальный фильм с игровыми моментами. Бывает игровой фильм с включениями документальных кадров. Мне так кажется. Я не прав? – уже с некоторым нетерпением в голосе снова возразил режиссер.

Если проект останется в этой же номинации, экспертам придется выбирать из двух вариантов: или они добавляют еще 2 миллиона к уже выделенному миллиону, или же говорят режиссеру: «Мы так не договаривались, довольствуйтесь тем, что есть» и одобряют фильм Далматова. А уж если проект Нургалиева посчитают несоответствующим условиям и проект Далматова покажется им недостаточно убедительным – конкурс объявят повторно. Очереди из желающих снять полнометражный фильм за 2 миллиона не наблюдалось. Потому что сейчас уже не прежние «сытые» времена – найти дополнительное финансирование тяжело. Велика вероятность, что придется уложиться в такой скромный бюджет.

На создание игровых короткометражных циклов «Культура. Сейчас» на глубокие социальные темы Минкульт планирует выделить 1 миллион рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем платить больше?

На создание игровых короткометражных циклов «Культура. Сейчас» на глубокие социальные темы Минкульт планирует выделить 1 миллион рублей. В номинации заявились два проекта.

Один из них – уже упомянутый выше Алмаз Нургалиев, который подал заявку от Благотворительного фонда поддержки татарского национального театра «Сайяр». Второй претендент на субсидию – организация развития креативных индустрий «Дастан».

Проект Алмаза Нургалиева называется «Шәхес» («Личность»). В моем представлении это некий менее затратный эконом-вариант заявленного в предыдущей номинации фильма об Азгаре Шакирове, лайт-версия фильма, в который в силу нехватки бюджета не будут включены все задуманные идеи авторов. Если я поняла неверно, прошу авторов простить.

Ну а если так тоже можно, зачем платить больше? Если эта версия хуже полной версии, то для чего ее вообще предлагать?

Полагаю, что несомненным плюсом может стать выдвижение проекта через благотворительный фонд «Сайяр», поскольку эта организация активно сотрудничает с Министерством культуры Татарстана и Камаловским театром. Как можно узнать из их сайта, фонд участвует в проведении театрального фестиваля «Навруз», фестиваля студенческих спектаклей Nauruz school, партнерами фонда выступают Министерство культуры РТ, Камаловский театр, Союз театральных деятелей Татарстана.

Вернемся к питчингу. Второй проект в номинации представила автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Дастан». Ее представитель Анвар рассказал об идее создать цикл короткометражных фильмов, вдохновленных знаменитым стихотворением Дэрдменда «Кораб», а также песни «Бер алманы бишкә бүләек».

Стоит отметить, что по условиям в этой номинации должны быть представлены короткометражки на остросоциальные темы. Однако ни в фильме об Азгаре Шакирове, ни в сюжетах, рассказанных представителем «Дастана», эксперты таких глубоких социальных тем не увидели.

Проект Айдара Шаймарданова «Яңа гасыр батырлары» претендует на субсидию в номинации «Полнометражный документальный фильм о нематериальном культурном наследии Республики Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Внимание к борьбе корэш есть, но не хватает пропаганды»

Самой популярной для кинопроектов оказалась номинация «Полнометражный документальный фильм о нематериальном культурном наследии Республики Татарстан» – на финансирование такого фильма предусмотрен 1 миллион рублей. На субсидию претендуют 6 проектов. При этом конкуренция тут ожидается довольно острая – я лично заметила действительно сильные проекты. На мое скромное мнение, таковыми мне показались:

Проект Айдара Шаймарданова «Яңа гасыр батырлары» («Герои нового века» – о неоднократных чемпионах мира по борьбе корэш). Айдар, конечно, не кинематографист, а журналист. Правда, он тележурналист, что в некоторой степени сближает его со сферой кино. Намерения у автора благие – популяризация национальной борьбы корэш. В 90-минутном фильме предполагается и своя интрига, через конкуренцию и дружбу известных борцов – Раиля Нургалиева и Мусы Галлямова. А о национальном виде спорта в фильме расскажут авторитетные спикеры. «Со стороны государства все хорошо – внимание к борьбе корэш есть, но не хватает пропаганды, и с этой целью, для ее популяризации, хочу снять фильм», – завершил свое выступление режиссер.

Бюджет картины уже точно подсчитан – 1 млн 470 тыс. рублей. «Если дадут миллион, остальное найду», – сказал Шаймарданов.

Интересным может получиться и проект Союза писателей Татарстана «Бессмертный полк». Руководитель русской секции союза Галина Зайнуллина ведет исследования по творчеству татарских и русских писателей в годы Великой Отечественной войны. Ранее союз под эту деятельность выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Союз писателей согласен снять фильм как за 1 миллион рублей, так и за 500 тысяч. Если вы можете снять за полмиллиона, кто же вам даст миллион?!

Радиф Кашапов: «Аудитория спектакля “Моң”, который идет на театральной площадке “Моң”, – 16+» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один проект организации «Дастан» представил журналист и общественный деятель Радиф Кашапов. Помощь Минкульта команде требуется для создания документального фильма «Моң». Они собираются детально разобрать такое понятие в татарском языке, как «моң» (считается, что оно не имеет точного перевода и единой интерпретации. – Ред.).

– На киностудии «Казань» уже был снят фильм о «моң», посвященный Салиху Сайдашеву. Там и рассказывать нечего – все понятно. А вы кому собираетесь рассказывать? На какую аудиторию? – спросила Елена Алексеева.

– Аудитория спектакля «Моң», который идет на театральной площадке «Моң», – 16+.

– А вы знакомы с 16-летними?

– Моей дочери – 14.

Ирада Аюпова: «Если надо, чтобы фильм точно был интересным, речь может идти о покупке готового фильма для проката» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этот момент к разговору присоединилась Ирада Аюпова, которая до этого просто слушала.

«У молодежи есть потребность в поиске самоидентичности. Здесь интересно и форматом дискуссии. И тема интересная. Конечно, по презентации сложно угадать, что в итоге получится. Если надо, чтобы фильм точно был интересным, речь может идти о покупке готового фильма для проката. А мы тут пытаемся догадаться, что получится из бревна. Из бревна, конечно, получится Буратино. Хотя это тоже произведение искусства», – сказала министр культуры.

Казанский режиссер и продюсер Алексей Барыкин представил проект «Әкият» («Сказка»). Его организация «Регион-кино» заявилась с полнометражным документальным фильмом о героях татарских сказок. Алексей продолжает работать в теме – ранее снятый им полнометражный игровой фильм «Водяная» с персонажем из татарской мифологии «Су анасы» побывал не только в российском, но и в международном прокате.

Казанский режиссер и продюсер Алексей Барыкин представил проект «Әкият» («Сказка») Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, по 500 тысяч рублей субсидии Минкульт готов предложить авторам четырех короткометражных документальных фильмов на темы: «Укрепление межнационального и межконфессионального единства в республике», «Выдающиеся личности и их вклад в развитие республики», «Укрепление патриотического самосознания», «Исторические города Татарстана и национальная архитектура».

Известный режиссер Ильшат Рахимбай скромно претендует на одну из этих субсидий размером 500 тысяч рублей. В случае получения господдержки он обещает создать фильм о молодых представителях творчества, живущих по канонам ислама. Мне понравились и идея, и запланированные герои картины.

Ильшат Рахимбай в случае получения господдержки обещает создать фильм о молодых представителях творчества, живущих по канонам ислама Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На создание анимационного фильма о популярных литературных и фольклорных образах народов Татарстана выделяется 1 миллион рублей. На субсидию претендуют четыре проекта. Два из них – от «Татармультфильма».

Анимационные фильмы «Без бергә – мы вместе» и «Гали һәм күбәләк» («Гали и бабочка») представили руководитель объединения Марат Ганиев и его главный режиссер Сергей Киатров. Марат Ганиев в своем выступлении упомянул «большую миссию», возложенную на «Детское книжное издательство» при «Татармультфильме» – это создание культурно-просветительского пространства для детей Татарстана. Ганиев напомнил, что книга «Без бергә – мы вместе» по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова была вручена каждому первокласснику в республике.

«Предложенный нами проект усиливает значение книги. Это созвучно с нынешним Годом культурного наследия. Цель мультфильма – отразить дружбу народов Татарстана. Мультфильм будет на двух языках. На его качество мы даем вечную гарантию! В дальнейшем мы его сможем поправить, при необходимости также добавить новую национальность», – презентовал первый проект Марат Ганиев. Второй фильм, по словам руководителя «Татармультфильма», отразит «истинные ценности» – ответственность за свою жизнь, и будет богат на «национальные узоры».

Анимационные фильмы «Без бергә – мы вместе» и «Гали һәм күбәләк» представили руководитель «Татармультфильма» Марат Ганиев и его главный режиссер Сергей Киатров (на фото) Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А мне лично понравился проект выступивших последними ребят из Альметьевска – «Академии цифрового творчества». Это анимационный фильм-мюзикл по сказке Тукая «Су анасы». Мне бы хотелось посмотреть именно его.

Конечно, я остановилась лишь на некоторых из 28 представленных на питчинге проектов. Среди них были и совсем слабые. Довольно часто встречались проекты на тему патриотизма с возросшей сегодня актуальностью.

Хочется заметить, что именно сейчас, когда в репертуаре кинотеатров освободилось место от голливудских фильмов, надо предлагать зрителю особенно качественные фильмы.

На днях министерство публикует список победителей. Давайте подождем: в каких «бревнах» каких «Буратино» увидели наши эксперты?

Автор: Рузиля Мухамметова, intertat.tatar; перевод с татарского