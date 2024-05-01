Из библиотек Европы украли почти 200 редких изданий книг русских классиков

Примерно 200 редких русских книг XIX века были украдены из европейских библиотек, сообщает New York Times.

Полиция ведет расследование координированных краж, включая первые и ранние издания произведений Пушкина.

По информации от Европола, с 2022 года пропали книги на сумму свыше 2,6 миллиона долларов. Особенно пострадала библиотека Варшавского университета, откуда исчезло 78 экземпляров.

Книги, стоимость которых колеблется от нескольких десятков до сотен тысяч долларов за штуку, были заменены на высококачественные копии, включая детали, такие как фоксинги, что указывает на хорошо спланированную операцию.

Эксперты называют это беспрецедентным случаем по масштабу и числу затронутых стран за такой короткий период.

В ответ на кражи библиотеки усилили меры безопасности, а дилеры стали более бдительными в проверке происхождения русских книг.