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Из Белгородской области из-за обстрелов вывезут порядка 9 тысяч детей
Власти Белгородской области намереваются вывезти в другие регионы РФ порядка девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ, сообщает ТАСС.
«Вывоз большого количества детей планируется из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Так, 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу, затем детей доставят в Ставропольский край», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в Белгородской области за неделю из-за обстрелов погибли 16 человек, 98 пострадали. Сегодня в результате атаки ВСУ пострадала несовершеннолетняя, а также двое взрослых.
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