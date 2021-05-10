«Авангард» расторг контракт с голкипером Игорем Бобковым по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее интерес к голкиперу проявлял казанский «Ак Барс».
Как стало известно, Бобков оказался слишком дорогим игроком для «Авангарда».
«Сейчас новый сезон нам диктует свои условия, клубу необходимо учитывать множество факторов, в том числе потолок зарплат. По этой причине мы с Игорем все обсудили и пришли к варианту, который максимально устраивал обе стороны», — рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
30-летний голкипер выступал за омский клуб с 2018 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, в среднем пропуская 2,01 шайбы за игру. В плей-офф Бобков проиграл конкуренцию чеху Шимону Грубецу и отыграл всего семь игр. Вероятно, в ближайшее время Бобков подпишет контракт с «Ак Барсом», решившим делать ставку на отечественных вратарей.
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Из «Авангарда» ушел вратарь, которым интересуется «Ак Барс»
«Авангард» расторг контракт с голкипером Игорем Бобковым по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омского клуба. Ранее интерес к голкиперу проявлял казанский «Ак Барс».
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