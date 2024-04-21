«Из Ашхабада с серебром, обещали малый хадж»: команда «ОРХИС - Казань» вернулась домой

Сегодня в Казань из столицы Туркмении Ашхабада с Международного хоккейного турнира исламских команд вернулась команда «ОРХИС - Казань». С тремя победами в четырех матчах казанцы заняли второе место в турнире с участием 10 любительских команд из разных стран. Среди встречающих наших хоккеистов в казанском аэропорту был и корреспондент «ТИ Спорт».

Сборную Татарстана (костяк команды это игроки «Мечты», выступающей в Поволжской любительской хоккейной лиге, где участвуют 19 команд – прим. С.Г) представили мусульмане республики во главе с Муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Сам муфтий резонно посчитал большим успехом итоги нашей команды на турнире в Ашхабаде, где казанцы обыграли в группе команды Белоруссии (6:3), Турции (5:1), Киргизии (8:3), проиграли в финале хозяевам из Туркмении (2:4).

Фото: dumrt.ru

«Это большой успех, серьезный опыт. А сейчас мы будем готовится ко второму казанскому турниру ОРХИС (Организация развития хоккея Исламских стран), который стартует 11 мая в Спорт сарае. Все команды, сыгравшие в Ашхабаде, готовятся приехать в Казань. А это помимо тех, с кем мы играли, Бахрейн, Оман, Иран, Узбекистан. В Ашхабаде мы уступили только хозяевам, а это большие профессионалы. У нас же была команда любителей – мусульман. Хочу поблагодарить руководство нашей республики за поддержку команды, президента ФХРТ Наиля Маганова, который поддерживает этот спорт. Мы имели возможность сравнить – в Туркмении один ледовый дворец спорта, в Казани – 12 арен и площадок, чем мы гордимся». – подчеркнул муфтий Татарстана.

«В Ашхабаде хорошо знают Даниса Зарипова, он приезжал туда с показательными тренировками, знают о высоком уровне развития хоккея в РТ, поэтому к игре с нами хозяева готовились очень серьезно. На финал пришло больше 10 тысяч человек, это нонсенс для любителей, среди них было немало людей в майках «Ак Барса» - ажиотаж был очень сильный. В составе команды Туркмении были ребята, прошедшие хоккейную школу в Казани, но имеющие двойное гражданство и выступающие поэтому за Туркмению, где у них семьи. Хоккей в этой стране развивается стремительно, к нему приковано внимание руководства, он стал спортом номер один. Очень приличная, опытная, возрастная команда была из Белоруссии, где она выступает в Экстра-лиге, то есть на профессиональном уровне. С ними у нас была напряженная игра за выход в финал», – рассказал главный тренер команды Айваз Халиков.

Фото: dumrt.ru

Вожак команды, ассистент капитана защитник Рустам Сагындыков отметил, что в финале им не хватило опыта выступлений в таких соревнованиях, на финальном этапе они были истощены, поэтому не «удержали счет».

«Успели после рамазана подготовится на главной площадке «Татнефть Арены», чей лед считается лучшим в России. «Ак Барс» предоставил нам клубный автобус, клубного руководителя медицинской службы Ильмира Хабибрахманова. ФХРТ полностью нас экипировала. Да, Туркмения закрытая страна для обычных людей, но нас принимали на высшем уровне. Символом турнира сделали щенка алабая, эта порода собак наряду с лошадьми ахалтекинской породы является национальным достоянием Туркмении. Но конину туркмены не едят. В честь уважения к нашей команде нам подарили красивые зеленые кожаные дорожные сумки, некоторым подарили президентские часы. Кроме того, за выход в финал нам пообещали умру (малый хадж) в декабре-январе. Надеюсь, сдержат свое слово», – поделился он.