Из арестантов – в «музыканты»: отбывший срок казанец о вербовке в «оркестр» Вагнера

Слухи о том, что одна из самых масштабных ЧВК «Вагнер» набирает в свои ряды зэков, стали появляться еще в начале прошлого лета. Сперва это казалось лишь странными домыслами, но уже осенью 2022-го стало понятно, что в зону СВО поедут воевать заключенные-добровольцы. О том, как погасить срок и стать героем, – в репортаже «Татар-информа».

По словам главного «музыканта», в колониях они набирают штурмовиков

Фото: © «Татар-информ»

«В колонию Пригожин прилетел на вертолете, сделав круг почета над зоной»

Мое знакомство с 34-летним жителем Казани Андреем (имя по просьбе героя материала изменено) произошло, как говорится, совершенно случайно. Какой-то очередной праздник, большая шумная компания друзей, в которой – веселый рыжеволосый парень с открытым взглядом и тонким чувством юмора. Сразу и не скажешь, что у него за спиной три срока.

История Андрея немногим отличается от сотен подобных. Первый срок получил по глупости – подрался. Отсидел на малолетке, вышел. Но пробыл на свободе совсем недолго – угнал машину и снова по этапу. Последний срок Андрей отбывал в одной из самых тяжелых «особых» зон России – в «Черном дятле». Именно там за несколько недель до освобождения Андрей стал невольным свидетелем отбора в «музыканты».

«Нас никто ни о чем не предупреждал. Да и каких-то особенных приготовлений не было. Скорее, неожиданностью стало то, что в обычный будний день в колонии устроили выходной, никого не выпустили на работу, все сидели по отрядам. Часам к 10-11 утра всех вывели из отрядов и построили на плацу», – как бы между делом стал рассказывать Андрей.

На центральную площадь в «Дятле» вывели практически весь лагерь – и тех, кто был в изоляторах, и из СУСов (строгие условия содержания, – прим. Т-и). В камерах остались лишь осужденные за изнасилование, педофилию и те, у кого нет российского гражданства.

«Мы вначале понять не могли, что происходит. Просто стояли на плацу и ждали. Через некоторое время пришли двое в штатском. Сказали – ждем еще два часа, приедет человек, все объяснит. И началось ожидание», – продолжил Андрей.

Спустя примерно пару часов над колонией закружил вертолет. Он сделал круг над лагерем. По словам Андрея, это выглядело как своего рода демонстрация силы. Приземлился прямо возле колонии, у шлюза. После зашли еще несколько человек, среди которых был Пригожин.

«Он был одет в обычную зеленку, на груди – две или три Звезды Героя. Сколько именно, я не успел разглядеть. Он был очень уверенным в себе, сила от него чувствовалась на расстоянии. Представился. Говорит: “Вы, наверное, знаете, кто я, и слышали о ЧВК “Вагнер”. Набираю добровольцев в зону СВО“. Так мы и познакомились с Пригожиным», – поделился воспоминаниями Андрей.

В тот вечер услышать всю историю приезда Пригожина в колонию мне не удалось – пришлось уехать, однако любопытство и острое желание услышать, что же было дальше, не давало мне покоя. В следующий раз с Андреем мы встретились уже на нейтральной территории. И он завершил свой рассказ.

Идеальный кандидат – тот, кто 15 лет уже отсидел и еще столько же осталось. Статьи – тяжкие и особо тяжкие: убийство, нанесение тяжких телесных, разбой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужны штурмовики»

«Пригожин был очень убедителен. Говорил четко, по делу. Рассказал, что война, которая сейчас идет, очень тяжелая и не похожа ни на одну, о которой мы слышали. “Это не Чечня, не Афган. Это другой формат боев!“» – так он начал свою речь», – вспоминает Андрей.

По словам главного «музыканта», в колониях они набирают штурмовиков. Подготовка для вступления в «вагнеровцы» займет порядка трех недель. И это не будет похоже на детский спортивно-оздоровительный лагерь и даже на учебку в армии – 20 часов тренировки и только 4 часа на отдых. И так все три недели. На фронт новобранец должен идти подготовленным.

«Хорошо помню, как он рассказывал про идеального кандидата. Это тот, кто 15 лет уже отсидел и еще столько же осталось. Статьи – тяжкие и особо тяжкие: убийство, нанесение тяжких телесных, разбой. Не брали тех, кто срок получил за изнасилование, педофилию. С осторожностью – по статье за наркоманию», – не спеша продолжил Андрей.

Возраст будущих «музыкантов» – от 22 до 45, максимум до 50. Старше не берут. Это и понятно – физические нагрузки колоссальные, только экипировка и обмундирование весят более 40 кг. Поэтому боец должен быть молод и вынослив.

После основных требований к кандидатам были озвучены «смертные грехи» в ЧВК. В первую очередь это дезертирство.

«Здесь никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда у вас будет обучение, вам расскажут о двух гранатах, которые у вас должны быть с собой в случае, если вы попали к противнику. И за дезертирство положен, по его словам, расстрел», – продолжил казанец.

Кроме того, «смертными» грехами для музыкантов являются алкоголь, наркотики, мародерство и насилие. Под страхом расстрела запрещены любые сексуальные отношения с местным населением. В случае нарушений этих правил судить будут по законам военного времени.

Контракт подписывается на полгода. После, если остаешься жив, полная амнистия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы больше никогда не вернетесь в колонию»

Говорил представитель ЧВК «Вагнер» около десяти минут. Емко, доходчиво. В конце он лишь спросил, остались ли у ребят к нему вопросы, и дал на размышление пять минут. После все, кто хотел подписать контракт, отправились с представителями ЧВК в административное здание.

«В тот момент в “Дятле” было порядка 900-950 осужденных. Все по разным статьям. В тот день подписать контракт решились 350 человек. Сами понимаете – это треть от общего числа “сидельцев”. С каждым проводилось собеседование. По итогам забрали 280 осужденных», – вспоминает Андрей.

Контракт с частной военной компанией подписывается на полгода. После, если остаешься жив, полная амнистия – последний срок стирается, будто его и не было. На полгода всем ребятам гарантировалась зарплата (от 200 до 300 тысяч в месяц), снаряжение, экипировка, содержание. В случае смерти – 5 млн на счет и «похороны на Аллее героев».

«Он сразу сказал, что иллюзий питать не стоит: “20 процентов приедут домой "двухсотыми", еще порядка 30 процентов – "трехсотыми". Остальные останутся живы. Но то, что вы больше сюда не вернетесь (имея в виду колонию), я вам гарантирую”, – вот так он вел беседу с нами», – продолжил казанец.

По словам нашего героя, после приезда представителей ЧВК в колонии 10 дней не было связи. Звонить и писать запрещалось, все держалось в строгом секрете. Эти дни будущим «вагнеровцам» приносили на подпись бумаги – это документ о неразглашении и заявление на помилование на имя Президента. На десятый день ближе к ночи тех, кто подписал контракт, вывели на плац, выдали им гражданскую одежду, сняли робы, усадили в автозаки и увезли. Больше о них известий не поступало…

«Он сразу сказал, что иллюзий питать не стоит: 20% приедут домой “двухсотыми”, еще порядка 30% – “трехсотыми”» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто-то шел за деньгами, кто-то – чтобы сбежать из «Дятла»

Когда я спросила у Андрея, какая у ребят была мотивация подписывать контракт, он ненадолго задумался. По его словам, у всех были свои причины.

«Многие шли за деньгами. 200 тысяч – нешуточная сумма. Были те, кто просто хотел сбежать из колонии. Ведь условия здесь совсем не легкие. Но, по моему убеждению, многие поддались общему порыву – шли за друзьями, за компанию, так сказать. Да и перспективы побыть на свободе, пусть и не самой простой, плюс подзаработать и списать полностью срок, стали серьезным мотивирующим фактором», – поделился с корреспондентом агентства Андрей.

По словам нашего героя, через несколько недель в колонию вновь приехали представители ЧВК «Вагнер». На этот раз главного «музыканта» не было. Осужденных вновь выстроили на плацу, объявили о том, что идет еще один набор. И кто не попал в первую волну, может подписать контракт сейчас. Во второй «призыв» из колонии ушли еще 180 человек.

О судьбах ребят, которые стали «музыкантами», Андрей практически ничего не знает. Связь с ними оборвалась. Через близких нескольких ребят удалось узнать, что они пока в учебке и все у них хорошо. Дальше связь обрывается.

Летом 2022 года Игорь Богаченко стал одним из первых осужденных, подписавших контракт с ЧВК Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Музыкант» из Зеленодольска

В середине декабря прошлого года по СМИ и соцсетям разлетелась информация, что в зоне СВО погиб 32-летний уроженец Зеленодольска Игорь Богаченко. Бывший инкассатор стал «известен» в 2015 году – он напал на напарника, выстрелил ему в ногу и угнал инкассаторский автомобиль, в котором в тот момент находились 68 млн рублей. Отогнал авто в гаражи, забрал деньги и вместе с помощником скрылся в глухой деревне в Марий Эл. Через пять дней грабителей удалось задержать.

Тогда Зеленодольский городской суд вынес Богаченко приговор – 14 лет «строгача». Его двоим подельникам – 5 и 8 лет колонии строгого режима.

Летом 2022 года Богаченко стал одним из первых осужденных, подписавших контракт с ЧВК. Игорь ушел воевать в составе «музыкантов» в зону СВО в июле, а в ноябре пришла печальная весть – Богаченко погиб. До окончания контракта он не дожил буквально полтора месяца. У Богаченко остались жена и маленький ребенок.

