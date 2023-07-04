Из Апастово в города ЛНР отправили 20 тонн стройматериалов

Из Апастовского района Татарстана сегодня в города Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики был отправлен гуманитарный груз — примерно 20 тонн строительных материалов.

Фото: © Лейля Шигабеева

Проводил участников сопровождающей группы глава района Айрат Зиганшин.

«Мы и до этого присоединялись к благотворительным мероприятиям в рамках акции „Помощь рядом“. В эти дни по предложению актива района мы решили направить отдельную гуманитарную помощь. Связавшись с работающими там ребятами, мы погрузили около 20 тонн стройматериалов. Кроме того, жителям этих городов были собраны продукты, одежда, предметы личной гигиены и другие предметы повседневного обихода. Хочу поблагодарить жителей района, руководителей, спонсоров, земляков, принявших участие в благотворительной акции. Мы и впредь будем вместе помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявил чиновник.

В отдельный грузовик погрузили строительные материалы: цемент, доски, рубероид, гвозди. Продукты питания — картофель, лук, лапша, различные крупы, вода, а также предметы личной гигиены и одежда были загружены в «ГАЗели». Их повезла в города Лисичанск и Рубежное группа волонтеров во главе с заместителем руководителя муниципалитета Ленаром Хантимировым.

Фото: © Лейля Шигабеева

Мухтасиб района Мирхат хазрат Замалиев прочитал молитвы и передал добрые пожелания жителям подшефных городов.

Материал подготовлен при участии Лейли Шигабеевой.