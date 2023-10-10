Из Альметьевска в зону СВО отправится фура с дорогостоящим оборудованием

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов во время прямого эфира анонсировал крупную отправку гуманитарного груза бойцам-землякам для полка 1233 в зону спецоперации.

«У нас продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для наших ребят. В эту пятницу мы отправляем очередную машину, дорогостоящее оборудование, продукты питания, вещи первой необходимости. Груз был собран в соответствии с запросом полка», — рассказал градоначальник.

В штабе «Своих не бросаем», который ведет свою деятельность в Молодежном центре, принимаются именные посылки.

«Если вы хотите поддержать наших бойцов, отправить им что-то личное и важное, вы можете передать это в штаб. Крайний срок приема именных посылок для полка 1233 четверг, 12 октября», — сообщил Нагуманов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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