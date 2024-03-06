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Из Альметьевска в зону СВО отправили масксети, стройматериалы и оборудование
Из Альметьевска состоялась очередная отправка помощи в зону спецоперации. Это уже 17-я по счету отправка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.
В эту партию шефской помощи вошли вещи первой необходимости, стройматериалы, нательное белье, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети, 1,5 тыс. окопных свечей, необходимое оборудование и многочисленные именные посылки.
Особую ценность представляют письма и рисунки детей, которые наполнены теплом и поддержкой, заявили в районной администрации.
Помощь собрали благодаря участию неравнодушных жителей района, волонтеров, сотрудников штаба «Своих не бросаем», предприятий и водителей, которые формируют колонны и доставляют ценный груз до пункта назначения.
Штаб «Своих не бросаем», расположенный в Молодежном центре, работает каждый день с 8 до 20 часов. Здесь осуществляется сортировка и общий сбор помощи, а также проводятся консультации.
Всего с начала спецоперации в зону боевых действий направлено 423 тонны помощи общей стоимости 397,3 млн рублей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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