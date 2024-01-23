Из Альметьевска в 430-й полк доставлено более 3 тонн гуманитарного груза

Из Альметьевска в зону спецоперации, в 430-й полк, было доставлено более 3,5 тонны гуманитарного груза. Об этом во время прямого эфира рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Поступил срочный запрос от ребят на поставку мобильной техники. Благодаря инициативной группе техника была оперативно приобретена», — сказал спикер.

Также благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных жителей района для бойцов удалось собрать всё самое необходимое: медикаменты, теплые вещи, нательное белье, средства гигиены, окопные свечи, маскировочные сети и костюмы, продукты питания и именные посылки.

«Работа продолжается. Хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые делают всё необходимое для наших бойцов. Также большое спасибо координатору фонда „Защитники Отечества“ Ольге Ильдуковой. Она вновь организовала нужное производство окопных свечей», — сказал глава района.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону