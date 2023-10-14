Из Альметьевска бойцам СВО отправили тепловизоры и противоосколочную защиту плеч и шеи

В Молодежном центре города Альметьевска, где располагается штаб «Своих не бросаем», прошла очередная отправка гуманитарной помощи бойцам в зоне спецоперации.

Через несколько дней военнослужащие получат вещи первой необходимости, гигиенические принадлежности, медикаменты, костюмы «лешего», тактические носилки и маскировочные сети от неравнодушных волонтеров штаба «Масксети», а также многочисленные именные посылки.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, среди перечисленного в этот гуманитарный груз вошло дорогостоящее и необходимое оборудование. Бойцам направлены генераторы, тепловизионнные прицелы, противоосколочная защита плеч и шеи, инструменты.

Всё было заказано и приобретено с учетом пожеланий ребят.

Администрация района поблагодарила всех, кто оказал поддержку в сборе помощи, и напомнила, что штаб «Своих не бросаем» работает ежедневно с 8.00 до 20.00, в нем принимаются и сортируются посылки от жителей, а также проводятся консультации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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