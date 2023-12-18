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Из Актанышского района в зону СВО отправили три машины с новогодними подарками
Жители Актанышского района Татарстана собрали гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. В преддверии новогодних праздников три машины с подарками и бытовыми принадлежностями отправились в дальний путь, чтобы поднять дух наших ребят, зарядить их теплом и выразить им чувство благодарности за защиту Родины.
За грузовиками поехали и волонтеры. Проводить их пришли школьники и студенты технологического техникума.
Наряду с гостинцами и предметами повседневного обихода были отправлены жестяные печи для обогрева окопов, маскировочные сетки для укрытия военной техники, окопные свечи и другие важные вещи. Также гуманитарная помощь направлена и в госпитали, находящиеся на этой территории, и детям, проживающим в Донецке.
Волонтерская активность актанышцев известна жителям соседних районов. На этот раз родные из Агрызского, Мензелинского районов, некоторых сел Башкортостана приехали с именными посылками для своих близких, которые находятся в СВО. Их также отправили через актанышцев.
Руководитель волонтерской организации «Мы вместе» Гулина Идельбаева является основным координатором центра сбора помощи. Родители, родственники, жены, дети бойцов благодарны Гулине и всем волонтерам, работающим под ее руководством.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой
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