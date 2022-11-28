Из Агрызского района мобилизованным землякам направили жилеты, бензопилы и продукты

Администрация Агрызского района Татарстана навестила мобилизованных земляков в Казани и передала им разгрузочные жилеты, тактические перчатки, медикаменты, бензопилы и продукты. Об этом пишут «Агрызские вести».

Призванных из запаса также навестил глава Агрызского района РТ Азат Валеев. Вместе с руководителем исполкома района Рустамом Шариповым они осмотрели условия на учебном полигоне в Казани, где мобилизованные проходят военную подготовку.

«Вы сделали выбор достойный настоящих героев — стали в боевой строй на защиту Родины. Хочу пожелать вам от лица всего района и от меня лично удачи, слаженности и дружбы. Хочу пожелать терпения вашим матерям, родным и близким, которые обязательно вас дождутся. Мы уверены, что вы вернетесь к нам с победой!» — сказал глава района.

Вещи первой необходимости и продукты питания собирали всем районом — руководство, предприниматели, КФХ, организации и учреждения, трудовые коллективы, депутаты, главы сельских поселений и все неравнодушные жители, утверждает издание.

Мобилизованные агрызцы выразили огромную благодарность всем, кто содействовал сбору средств, и всем, кто за них переживает.