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Из аэропорта Казани в 2024 году впервые будет запущен прямой рейс в Якутию
В апреле 2024 года авиакомпания Nordwind запустит прямое сообщение между Татарстаном и Якутией. Впервые из аэропорта Казани будет выполняться рейс в Якутск. Об этом сообщил заместитель генерального директора Nordwind Airlines Антон Маттис на пресс-конференции в «Татар-информе».
«На начальном этапе планируем запустить два рейса в неделю. При этом в отношении Якутска есть амбициозные планы. Мы хотим начать полеты на Боинге 737-800 на 189 кресел и в разгар сезона перейти на выполнение этих рейсов на широкофюзеляжной технике», — рассказал спикер.
Маттис отметил, что этот рейс будет состыкован с другими маршрутами авиакомпании. Так, пассажирам станут доступны трансферные перелеты в Якутию из Шереметьево, Пулково, Сочи, Минеральных Вод и Махачкалы с пересадкой в Казани. «Уверен, что совокупность этих факторов позволит полностью заполнить рейс», — подчеркнул он.
Многие направления Nordwind были организованы впервые из аэропорта Казани, где ранее не обслуживались. Например, были запущены полеты в Новокузнецк, Владикавказ и Иркутск.
В этом году открылись новые прямые рейсы в Мурманск, Владикавказ, Омск, Барнаул, Горно-Алтайск и Красноярск.
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