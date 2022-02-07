Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в Симферополь с льготным тарифом

Из международного аэропорта «Бегишево» с 31 мая начнется выполнение субсидируемых рейсов в Симферополь, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рейсы будут выполняться до 30 сентября дважды в неделю – по вторникам и четвергам. Билет в одну сторону составит 4 185 рублей», – отметили в министерстве.

Субсидируемые тарифы доступны для детей и молодежи в возрасте до 23 лет, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов с детства второй или третьей группы, а также для детей-инвалидов, инвалидов первой группы и их сопровождающих.

Количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе.