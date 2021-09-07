Из аэропорта «Бегишево» откроются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Из аэропорта «Бегишево» 10 сентября откроются рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Граждане России могут выезжать в Египет без заранее оформленной визы, – говорится в сообщении. – Пассажиры должны заполнить декларацию о состоянии здоровья на английском языке, предоставляемую сотрудниками авиакомпании на борту самолета».

Граждане иностранных государств, прибывающие на территорию Египта, обязаны предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на Covid-19. От справки освобождаются дети в возрасте до шести лет.

Анализ необходимо сдать не позднее 72 часов до въезда в Египет. Кроме того, с 18 июня принимаются справки только с QR-кодом.