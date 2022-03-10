Из аэропорта «Бегишево» откроются рейсы в Москву и Анапу

Из Нижнекамска в мае откроются регулярные рейсы в московский аэропорт «Домодедово», а в июне – в Анапу, сообщает пресс-служба аэропорта «Бегишево».

«Новые рейсы в Москву будут выполняться дважды в неделю. Рейсы в Анапу будут осуществляться в весенне-летней программе полетов еженедельно по пятницам и воскресеньям начиная с 4 июня», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания. Продажа билетов уже открыта.