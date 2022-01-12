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Ру Тат
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Транспорт
12 января 2022  18:17

Из аэропорта «Бегишево» откроются рейсы в Екатеринбург

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Из международного аэропорта «Бегишево» весной начнутся полеты в Екатеринбург. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Полеты будут осуществляться с 28 марта по 28 октября по понедельникам и пятницам. Стоимость перелета составляет от 1 665 рублей в одну сторону», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров.

Кроме того, с 15 января из Нижнекамска откроются рейсы в Новый Уренгой и продолжатся полеты в Сургут.

#аэропорт бегишево
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