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Ру Тат
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Транспорт
14 апреля 2022  21:34

Из аэропорта «Бегишево» 1 мая откроются новые регулярные рейсы в Москву

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Из аэропорта «Бегишево» 1 мая откроются новые регулярные рейсы в Москву. Продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«С 1 мая начнется выполнение полетов из аэропорта “Домодедово” в “Бегишево” с частотой два рейса в неделю», – говорится в сообщении.

Так, вылет из «Домодедово» запланирован по пятницам и воскресеньям в 21.10 с прибытием в «Бегишево» в 23.05. Из Нижнекамска рейсы будут выполняться по субботам и понедельникам в 8.00 с прибытием в Москву в 10.10.

Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.
 

#открытие авиарейса
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