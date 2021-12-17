Из 70,5 тыс. транспортных карт заблокированными из-за отсутствия QR-кода остаются 620

В Татарстане заблокированных транспортных карт, пополненных на декабрь, осталось всего 0,8%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

Из проездных карт, которые пополнили на декабрь, заблокированными остаются 620 – это 0,8% от общего количества в 70,5 тыс. штук. Напомним, что их блокируют у жителей, которые не имеют QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.

«Пассажиропоток с момента введения ограничений, подрастает. На сегодняшний день, если брать за четыре будничных дня, – это порядка 10% снижение от периода до введения ограничения», – отметил спикер.

Мобильные группы провели более 19 тыс. проверок в общественном транспорте на соблюдение правила проезда только с QR-кодом. Выявили более 17 тыс. нарушителей, в 133 случаях граждане были переданы полиции для составления протокола.