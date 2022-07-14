Июльский топ высокооплачиваемых вакансий в Казани возглавили разработчики и менеджеры

В июльский топ высокооплачиваемых вакансий в Казани вошли предложения для разработчиков, менеджеров и водителей, а также для руководителей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«В Казани больше всего готовы платить Frontend-разработчику. Успешный кандидат должен иметь опыт коммерческой разработки на JavaScript от трех лет, знать несколько языков программирования и основные шаблоны проектирования. Работодатель предлагает зарплату [в] 175–200 тыс. рублей, а также оплачиваемые обеды», — отмечают аналитики.

На втором месте в рейтинге находится вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 130 тыс. рублей. На третьем — предложение для начальника архитектурно-строительного отдела, которому готовы платить от 100 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли вакансии водителя-экспедитора (с зарплатой 85–100 тыс. рублей) и сборщика корпусов металлических судов (80–120 тыс. рублей).