Июль станет самым длинным рабочим месяцем 2026 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самым продолжительным по количеству рабочих дней месяцем в 2026 году станет июль – в нем будет 23 рабочих дня. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, ее слова приводит РИА Новости.

По 22 рабочих дня ожидается в апреле, сентябре, октябре и декабре. Именно эти месяцы, отметила эксперт, считаются наиболее выгодными с точки зрения доходов.

Санина пояснила, что при большом количестве рабочих дней средний дневной заработок и размер отпускных практически совпадают, поэтому сотрудник не теряет в зарплате при уходе в отпуск.