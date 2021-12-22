ИЯЛИ представил новый трехтомник о Тукае

Институт языка, литературы и искусства АН РТ презентовал трехтомное издание, посвященное жизни и творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая. О новом труде сотрудники института рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам кандидата филологических наук Марселя Ибрагимова, издание отличается разнообразием документального материала. «Здесь архивные источники, письма, дневники, воспоминания, материалы из газет и журналов, официальные документы различных организаций. Все это дает возможность увидеть пройденный Тукаем жизненный и творческий путь в связи с национально-культурной средой того времени», — сказал ученый.

В советское время отношение к Тукаю основывалось на одной идее, напомнил Марсель Ибрагимов. «Тогда преобладал социологизм. Про Тукая говорили, что он пишет в демократическом духе. В этом труде мы постарались отказаться от социологической мысли. В то же время не отрицаем наличие противоречий. Мы должны создать многообразие во взглядах», — сказал ученый.

По словам старшего научного сотрудника ИЯЛИ Лейсан Надыршиной, это издание определяет материалы для хроники жизни и творчества Тукая. «Главная цель — донести информацию также и до широкого слоя читателя. Думаю, первый шаг сделан. Надо разбирать архивные материалы, находить. Достаточно много и еще невыясненных данных», — отметила она.

Отдельные главы книги переведены в русский язык. «Мы подумали, что при анализе поэзии мы должны его донести до русскоязычного читателя. Тукая дали в сравнении с русскими поэтами. В разделе о поэзии использовали термины русской литературы, не переводили напрямую с татарского», — пояснили представители института.

В книги также вошла информация о городах, где Тукай жил или побывал — Уральск, Казань, Астрахань, Уфа, Санкт-Петербург, Троицк, селах Заказанья, где прошло детство Тукая — Кошлауч, Училе, Кырлай, Починок Сосна, а также о других связанных с ним местах (гостиницы, театры, клубы, библиотеки и т.д.), людях, сыгравших большую роль в жизни поэта — издателях, писателях, бизнесменах и т.д.

Первый том охватывает период детства (1886 — конец 1904) и годы становления поэта, связанные с Уральском (конец 1894 — до конца 1907 года). Вторая и третья части издания посвящены Казанскому периоду — конец 1907 — апрель 1913 года. Книги вышли на татарском и русском языках.