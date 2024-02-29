ИЯЛИ представил 25-томный свод «Татарское народное творчество» на татарском языке

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

Институт языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова выпустил 9 томов 25-томного академического издания «Татарское народное творчество» на татарском языке. Издание охватывает все жанры устного народного творчества: мифология (1 том), обрядовый фольклор (1 том), сказки (6 томов), пословицы и поговорки (2 тома), предания и легенды (2 тома), беиты (2 тома), мунаджаты (1 том), шутки, анекдоты (1 том), детский фольклор (2 тома) и другие.

Как рассказали представители ИЯЛИ на пресс-конференции в «Татар-информе», в академическое издание вошли как ранее опубликованные, так и вновь введенные в научный оборот образцы. Кроме того, в новое издание включены собранные в ходе полевых исследований, сохранившиеся в архивах, полученные в результате научно-теоретических исследований, комплексных научных экспедиций материалы.

«С конца 2000-х годов мы каждый год выезжаем в экспедицию. В каждой экспедиции посещаем около 15 татарских деревень. Если взять последние 15 лет, специалисты нашего института побывали в более чем 400 татарских деревнях. Таким образом осуществляется сбор произведений народного творчества, сотрудники отдела народного творчества, руководствуясь основами науки и применяя научные методы, готовят к изданию эти материалы – изучают, обрабатывают, классифицируют, систематизируют. Это большая, объемная работа», – рассказал руководитель отдела народного творчества ИЯЛИ, кандидат филологических наук Ильмир Ямалтдинов.

Директор ИЯЛИ, доктор филологических наук, профессор Ким Миннуллин, подчеркнув значимость 25-томного академического сборника, напомнил о первом 13-томном сборнике «Татарское народное творчество», изданном в период с 70-х по 90-е годы.

«В 1976-1993 годах вышло 13 книг многотомника “Татарское народное творчество". Эти книги сегодня уже библиографическая редкость. Их содержание, с точки зрения сегодняшнего дня, уже выглядит довольно бедным. В связи с этим для нас большая миссия - представить татарскому миру, нашим современникам, будущим поколениям новое собрание татарского народного творчества в 25 томах. В какой степени сохранилось народное творчество в современных условиях, живы ли его жанры, можно ли их отыскать, собрать, практически вдвое расширить материал, сделать богаче? 25-томное издание стало ответом на эти вопросы», - рассказал Миннуллин.

2 тома, посвященных мифологии и обрядовому фольклору, подготовила ведущий научный сотрудник отдела народного творчества, доктор филологических наук Лейла Давлетшина. По ее словам, эти два тома академического сборника - первый в истории татарской фольклористики большой труд, представляющий мифологическое видение татарского народа и обрядовой культуры как единой системы.

«Если вспомнить 13-томное издание, выходившее в 1976-1993 годах, то, например, в нем в несколько томов разбросано всего 15-20 текстов мифологических сказаний, легенд, поверий, обрядов. Два тома нашего 25-томника целиком посвящены созданию общего представления об этих двух областях татарской народной культуры - мифологии и обрядовом фольклоре, систематизации найденных материалов с точки зрения современной науки», – делится Давлетшина.

Она также рассказала о жанрах этих материалов.

«Материалы, относящиеся к этим двум областям, представлены в разных жанрах: легенды и предания, запреты, обрядовые песни, обряды, поверья. Кроме того, здесь содержатся описательные тексты, формирующие общее мифологическое представление, объясняющие структурное строение обряда. Мы были одними из первых, кто осуществил такое комплексное изучение мифологии и обрядовой культуры», - рассказывает Давлетшина.

6 томов, посвященных сказкам, подготовила главный научный сотрудник отдела народного творчества института, доктор филологических наук Ильсияр Закирова. По ее словам, большую часть 6-томного научного труда составили эксклюзивные находки из фольклорных экспедиций, проведенных институтом.

«В 1940 году специалисты института им. Г. Ибрагимова отправились в фольклорную экспедицию в Сибирь, побывали в Новосибирской, Тюменской, Омской, Томской областях. Именно в этих регионах были записаны еще неизвестные до этого сказки. Эти сказки включены в наши тома. Они публикуются впервые. Большая часть 6 томов сказок - это ценные находки, привезенные именно из этих фольклорных экспедиций. Находишь рассказчика, слушаешь и записываешь на диктофон, часами расшифровываешь эти записи, справляешься с трудностями, возникающими из-за особенностей диалектной речи, с помощью словарей долго и кропотливо составляешь текст - каждая из сказок, представленных в томах, опубликована благодаря такому труду», - рассказала Закирова.

Автор: Регина Габдрахманова