ИЯЛИ издал три книги о сибирских татарах в серии «Национально-культурное наследие»

Сотрудники Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова подготовили и выпустили три книги по итогам этнографических экспедиций в Сибирь. Об этом представители института рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Книги увидели свет в серии «Национально-культурное наследие». Они посвящены татарам Омской, Томской и Новосибирской областей. Это второе издание о сибирских татарах. В сборниках представлены материалы комплексных экспедиций по Западной Сибири. Авторы также ознакомились и проанализировали ранее изданные в этих регионах или же сохранившиеся в местных архивах материалы.

«В книгах собраны данные о языке, фольклоре, искусстве, археографических особенностях сибирских татар. Также представлены история татар этих регионов, приведена информация о надгробных камнях», — рассказал заместитель директора ИЯЛИ, кандидат филологических наук Олег Хисамов.

По словам спикера, новые издания также передали сибирским татарам.

«Во-первых, такие издания дают возможность собрать наши материалы. Во-вторых, таким образом, мы возвращаем сибирским татарам их же наследие, накопленное веками достояние народа. Мы собирали информацию от их бабушек и дедушек, нашли архивные материалы, дополнили и привезли им, чтобы они вспомнили и не забывали то, что было в прошлом. Эти сборники должны стать настольной книгой для каждого живущего там татарина», — подчеркнул Олег Хисамов.