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Ихсанов назначен постоянным представителем РТ в Башкортостане – указ Минниханова
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Ильсур Ихсанов назначен постоянным представителем Татарстана в Республике Башкортостан. Срок действия его полномочий –три года, следует из указа, который подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В документе отмечается, что указ Раиса РТ о временном и. о. постоянного представителя Татарстана в Башкортостане теряет силу.
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