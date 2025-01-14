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Общество 14 января 2025 17:29

Ихсанов назначен постоянным представителем РТ в Башкортостане – указ Минниханова

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Ильсур Ихсанов назначен постоянным представителем Татарстана в Республике Башкортостан. Срок действия его полномочий –три года, следует из указа, который подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что указ Раиса РТ о временном и. о. постоянного представителя Татарстана в Башкортостане теряет силу.

#Рустам Минниханов #указ #Назначение
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