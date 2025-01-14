Ихсанов назначен постоянным представителем РТ в Башкортостане – указ Минниханова

Ильсур Ихсанов назначен постоянным представителем Татарстана в Республике Башкортостан. Срок действия его полномочий –три года, следует из указа, который подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что указ Раиса РТ о временном и. о. постоянного представителя Татарстана в Башкортостане теряет силу.