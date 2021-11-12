«Их руками создавалась страна»: в Казани прошла отчетно-выборная конференция ветеранов РТ

За последние пять лет работы Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) РТ участвовала в обсуждении реализации стратегии действий в интересах старшего поколения в России до 2025 года, федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», подготовке к празднованию 75-летия Победы и в других значимых проектах. Об этом заявил сегодня председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков на VIII отчетно-выборной конференции в Казани.

«Отчетный период был ознаменован подготовкой и проведением 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году Казани было присвоено звание „Город трудовой доблести". Предложение о присвоении столице Татарстана этого почетного звания было внесено ветеранами республики, в том числе республиканским советом», — сказал он.

Докладчик заметил, что ветеранский актив республики — активные участники поисковой и музейной работы. По их инициативе и при их поддержке в муниципальных районах ведется активная работа по созданию новых и пополнению фондов уже имеющихся музеев.

«Открыты уникальные экспозиции „Семейные фотохроники Великой Отечественной войны“ на базе школьного музея гимназии имени М. М. Вахитова в Буинске и на базе музея НГДУ „Елховнефть“ Альметьевского муниципального района», — добавил Иштиряков.

В работе конференции принял участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. В своем выступлении он, в частности, отметил, что общественная организация ветеранов Татарстана — мощная, крупная и влиятельная структура, объединяющая тысячи человек, 55 местных советов, более тысячи первичных организаций.

«Это серьезная структура наших ветеранов, пожилых людей, с которой важно и нужно продуктивно работать властям всех уровней. Эта категория тех людей, которые заслуживают лучшего отношения к себе со стороны государства и общества», — сказал Ахметов.

Фото: © Наталья Рыбакова

Спикер добавил, что отношение к пожилым людям в обществе — это индикатор качества социальной справедливости любого государства. Высокая социальная ответственность должна быть заложена в работу региональной и муниципальной власти.

«Вашими руками страна создавалась в послевоенные годы, выжившие созидатели новейшей истории Татарстана. Ваше поколение — самые совестливые представители нашего общества. Неоценимо высока ваша роль в общественно-политической жизни республики и страны. Духовный потенциал, заложенный в пожилом населении республики, мы должны максимально использовать в интересах Татарстана», — сказал докладчик, обращаясь к собравшимся в зале ветеранам.

Говоря об итогах пятилетний работы республиканского совета во главе с Хабиром Иштиряковым, Ахметов заметил, что эти годы были весьма продуктивными.

«По мнению руководства республики, эта работа проводилась добросовестно, на пользу общества. В период совместной работы накоплен значительный багаж полезного опыта. Ваши инициативы будут поддержаны и в дальнейшем», — заверил представитель Госсовета РТ.

В завершение встречи был переизбран председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан. Единогласным решением зала на третий срок подряд руководителем организации выбран Хабир Иштиряков.

«Я очень признателен вам за вашу оценку и поддержку. Десять лет назад, 8 ноября 2011 года, я был избран на первый срок. Готов и дальше работать на благо республики», — сказал Хабир Иштиряков, обращаясь к собравшимся в зале участникам конференции.

Мероприятие прошло в здании Татгосфилармонии. В работе приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и другие официальные лица.