«Их пример должен вдохновлять»: в Казани наградили журналистов, освещающих работу НКО

Фото: Рамиль Гали

Победителей V конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана наградили сегодня в Общественной палате РТ. В церемонии награждения приняли участие председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Рамиль Гали

«Сегодня некоммерческий сектор республики вносит существенный вклад в организацию помощи многодетным и пожилым, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также [детям] с ограниченными возможностями [здоровья]. Некоммерческий сектор и социально ориентированные организации первыми пришли на помощь в период самоизоляции во время пандемии [коронавируса]. Они развозили продукты, покупали лекарства, доставляли их больным. ВИЧ-инфицированные ни на секунду не прерывали лечение, потому что НКО организовали взаимодействие, им помогали таксисты и другие добровольцы», — рассказала Зиля Валеева на встрече с журналистами.

Она отметила, что СМИ республики выполняют огромную роль в пропаганде деятельности некоммерческих организаций, поддерживая атмосферу добра, взаимопомощи и взаимодействия. Валеева назвала НКО «драйверами социальной политики». По ее словам, благодаря журналистам, рассказывающим об их работе, всё больше людей вовлекается в эту сферу.

Фото: © Рамиль Гали

«Журналисты выполняют огромную работу, поэтому мы с радостью поддерживаем этот конкурс и надеемся, что ряды таких СМИ будут пополняться и мы всё больше будем узнавать о подвигах настоящих героев нашей республики. Они есть, о них нужно рассказывать, и их пример должен вдохновлять», — подчеркнула Зиля Валеева.

Айдар Салимгараев заметил, что сейчас многие люди по зову сердца и велению души помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Об их труде должны знать все, уверен он.

Фото: © Рамиль Гали

«Благодарю вас, что вы с понимаем относитесь и поддерживаете социальные инициативы. Думаю, что и в дальнейшем мы будем также хорошо взаимодействовать с Общественной палатой РТ. Сейчас есть очень большой запрос на социальную журналистику, эта тема очень интересна», — подчеркнул Салимгараев, обращаясь к победителям конкурса.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» также обратил внимание на то, что сейчас в соцсетях и масс-медиа достаточно много негативной информации. Именно поэтому материалы социальной направленности востребованы, что видно по трафику, добавил он.

Фото: © Рамиль Гали

Конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Кабинета Министров РТ и Общественной палаты РТ. Общий призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. рублей. В 2021 году на конкурс поступило 235 работ от представителей СМИ и НКО.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший телесюжет (или телепередача) по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций РТ» стал коллектив телерадиокомпании «Альметьевск РТВ». В номинации «Лучший радиосюжет» первое место заняла сотрудница «Авторадио-Нурлат» Алсу Усманова. В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» победа досталась редакции газеты «Кайбицкие зори». В номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“» лучшим признан материал журналиста интернет-газеты «Реальное время» Луизы Игнатьевой.