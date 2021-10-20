«Их пример должен вдохновлять»: в Казани наградили журналистов, освещающих работу НКО
Победителей V конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана наградили сегодня в Общественной палате РТ. В церемонии награждения приняли участие председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«Сегодня некоммерческий сектор республики вносит существенный вклад в организацию помощи многодетным и пожилым, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также [детям] с ограниченными возможностями [здоровья]. Некоммерческий сектор и социально ориентированные организации первыми пришли на помощь в период самоизоляции во время пандемии [коронавируса]. Они развозили продукты, покупали лекарства, доставляли их больным. ВИЧ-инфицированные ни на секунду не прерывали лечение, потому что НКО организовали взаимодействие, им помогали таксисты и другие добровольцы», — рассказала Зиля Валеева на встрече с журналистами.
Она отметила, что СМИ республики выполняют огромную роль в пропаганде деятельности некоммерческих организаций, поддерживая атмосферу добра, взаимопомощи и взаимодействия. Валеева назвала НКО «драйверами социальной политики». По ее словам, благодаря журналистам, рассказывающим об их работе, всё больше людей вовлекается в эту сферу.
«Журналисты выполняют огромную работу, поэтому мы с радостью поддерживаем этот конкурс и надеемся, что ряды таких СМИ будут пополняться и мы всё больше будем узнавать о подвигах настоящих героев нашей республики. Они есть, о них нужно рассказывать, и их пример должен вдохновлять», — подчеркнула Зиля Валеева.
Айдар Салимгараев заметил, что сейчас многие люди по зову сердца и велению души помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Об их труде должны знать все, уверен он.
«Благодарю вас, что вы с понимаем относитесь и поддерживаете социальные инициативы. Думаю, что и в дальнейшем мы будем также хорошо взаимодействовать с Общественной палатой РТ. Сейчас есть очень большой запрос на социальную журналистику, эта тема очень интересна», — подчеркнул Салимгараев, обращаясь к победителям конкурса.
Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» также обратил внимание на то, что сейчас в соцсетях и масс-медиа достаточно много негативной информации. Именно поэтому материалы социальной направленности востребованы, что видно по трафику, добавил он.
Конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Кабинета Министров РТ и Общественной палаты РТ. Общий призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. рублей. В 2021 году на конкурс поступило 235 работ от представителей СМИ и НКО.
По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший телесюжет (или телепередача) по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций РТ» стал коллектив телерадиокомпании «Альметьевск РТВ». В номинации «Лучший радиосюжет» первое место заняла сотрудница «Авторадио-Нурлат» Алсу Усманова. В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» победа досталась редакции газеты «Кайбицкие зори». В номинации «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“» лучшим признан материал журналиста интернет-газеты «Реальное время» Луизы Игнатьевой.