«Их подвиги в наших сердцах»: Раис Татарстана поздравил защитников Отечества с праздником

Раис Татарстана поздравил сегодня всех защитников Отечества с наступающим праздником. Торжественное мероприятие с выставкой, награждениями и концертом прошло в «Казань Экспо». Подробности - в фотоистории «Татар-информа».





В МВЦ «Казань Экспо» сегодня было многолюдно. Отметить здесь наступающий праздник – День защитника Отечества собрались самые разные гости: ветераны специальной военной операции, воины-интернационалисты, прошедшие войну в Афганистане, герои России, включая Расима Баксикова, представители органов власти и многие другие, каждый из которых внес свой вклад в защиту Родины.

При входе гостей встречали волонтеры. Часть из этих ребят и девушек периодически выезжают на передовую, чтобы помочь нашим бойцам и доставить гуманитарную помощь. «С нашей стороны – движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и Народного фронта – мы выставили четыре основные точки. Это наши «Народные полки», девушки, которые выезжают на передовую, вяжут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и передают лично бойцам. А также наши дроны, пилоты FPV. Радует, что здесь большое количество бойцов СВО, которые лично знакомы с нашими волонтерами, так как встречаются с ними на передовой. Такие праздники нужны, они сплачивают нас, показывают, как нас много, какая большая мощь у Республики Татарстан», – рассказал председатель молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев.

Волонтеры же стали организаторами выставки, по которой с интересом прогуливались участники мероприятия.

Здесь выставлены военные трофеи, нашивки, дроны - как старые, так и новые, новейшие образцы техники, такие как, например, наземный беспилотник «Сверчок». Здесь же, надев очки виртуальной реальности, можно было попробовать себя в роли пилота БПЛА.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это ровер ‘’Сверчок’’. Прототип. Что интересно, изначально мы делали его для ‘’гражданки’’, после чего нас попросили адаптировать его под нужды бойцов. Грузоподъемность – 120 кг, максимальная скорость 25 километров в час. Мы испытывали ровер на танковом полигоне – и в колее, и после дождя. Также возили к нашим ребятам в Луганск, им очень понравилось. Его задача – эвакуация раненых, подвоз медикаментов, боекомплекта, на него также можно устанавливать стрелковое оружие. Производим мы его в Казани», – рассказал нам генеральный директор казанской компании Алексей Петров.

Само мероприятие прошло в концертном зале. Посадка была максимально полной. Бойцы, ветераны, сотрудники силовых ведоств – все заняли свои места. Мероприятие открыли торжественным выносом флагов России и Татарстана.

После этого перед собравшимися выступил Рустам Минниханов. «Сегодня мы открываем Год защитника Отечества в Татарстане. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех присутствующих с 23 февраля, предстоящим Днем защитника Отечества. Эта дата символизирует мужество и героизм наших военнослужащих, великую историю побед российской армии и флота, преемственность поколений доблестных защитников Родины», – отметил Раис Татарстана.

После минуты молчания в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, Рустам Минниханов вручил медали «За заслуги перед Республикой Татарстан» некоторым участникам мероприятия - тем, кто отважно стоит на защите нашей безопасности.

«Защитники Родины, отважные люди принявшие на себя ответственность за судьбу своей страны, за ее мирное и безопасное будущее. Выполнение боевых задач связано с высокой степенью риска. К сожалению, не обходится без потерь. Подвиги павших защитников Отечества навсегда останутся в наших сердцах», – сказал Минниханов.

Также Раис Татарстана поздравил Казанское танковое училище, которому сегодня исполнилось 106 лет. За эти годы училище подготовило сотни достойных выпускников.

Венчал же торжественное мероприятие патриотический концерт…

… который не мог обойтись без полюбившейся многим казанской группы «Добробат», состоящей из ветеранов СВО.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»