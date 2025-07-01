«Их любовь к Родине вызывает уважение»: отец Героя РФ поздравил бойцов с Днем ветеранов

Сегодня в России отмечается День ветеранов боевых действий. С праздником ветеранов поздравил Альберт Сафиуллин — ветеран боевых действий в Афганистане, член общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана», отец Героя России Айнура Сафиуллина.

«Мы благодарим каждого, кто с оружием в руках отстаивал и отстаивает сейчас наше будущее. Их верность Отечеству, железная воля, готовность стоять до конца – то, на чем держится Россия. Наши бойцы, ветераны – настоящие герои. Их мужество, отвага и беззаветная любовь к Родине вызывают глубочайшее уважение», – сказал он.

Ветеран отметил, что сегодня вся республика – единый тыл. Она сплотилась вокруг защитников – участников специальной военной операции и их семей.

«В республике понимают: долг Татарстана – сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие чувствовали надежный тыл и уверенность в завтрашнем дне. С 2022 года у нас реализуется одна из самых масштабных в России программ поддержки. Наша республика не на словах, а на деле помогает семьям защитников: им назначаются выплаты, льготы, предоставляется лечение и работа», – рассказал ветеран.

Сафиуллин напомнил, что для военнослужащих и их семей действует 16 ключевых мер поддержки, охватывающих все важные сферы жизни. Для решения их вопросов работает филиал фонда «Защитники Отечества». В республике понимают, как важно ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни.

«80% вернувшихся домой ветеранов уже трудоустроены. Многим помогли вернуться на прежние рабочие места. Рустам Нургалиевич лично встречается с бойцами, чтобы услышать их нужды и запросы из первых уст. Он сделал поддержку участников СВО и их семей своей ответственностью. Его постоянное внимание, его требование к муниципальным руководителям "работать не по бумажке, а по-человечески", его личное участие в решении сложных вопросов – это и есть настоящая, живая поддержка», – рассказал отец Героя России.

Альберт Сафиуллин, прошедший Афганистан, как никто другой знает, что военный нуждается в поддержке не только в бою, но и после. Он отмечает, что для него честь быть частью программы «Батырлар. Герои Татарстана».

«Программа, инициированная при личном участии Рустама Нургалиевича, стала настоящим мостом между фронтом и мирной жизнью. С ее помощью участники и ветераны СВО проходят управленческую подготовку для работы в органах власти, бизнесе и социальной сфере — потому что их опыт и преданность Родине бесценны для развития республики», – подытожил он.